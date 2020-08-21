Москва, 21 августа, 2020, 12:30 — ИА Регнум. Ситуация с «Северным потоком — 2» — это конфликт интересов США и Европы. Причем не только экономических, но и политических, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Nord Stream 2 _Axel Schmidt Газопровод «Северный поток — 2»

«Американцы пытаются не только увеличить долю своего СПГ в Европе, но и сохранить газовый транзит через Украину. Транзит газа через Украину — это мощный рычаг политического давления на Москву и дополнительные доходы украинской казны.

Проблема в том, что суверенитет Европы и Германии от США ограничен. Скорее всего, Nord Stream 2 вступит в строй до конца 2020 года. В этом случае транзит газа через Украину и даже, возможно, Белоруссию в 2021 году будет прекращен. Газпром обезопасит себя от рисков, а транзитные страны потеряют значительную часть доходов.

Главные критики проекта просто полагают, что труба останется пустой или полупустой. Однако они ориентируются на текущую ситуацию на газовом рынке Европы, а не на долгосрочные тренды. Цены рухнули из-за теплой зимы и рецессии, вызванной пандемией.

В отличие от нефтяного рынка, на газовом рынке своего ОПЕК нет. «Газпром» естественно не желает продавать газ себе в убыток.

В текущем году экспорт в Европу составит 168 млрд куб. м., в 2019 — 190 млрд куб. м. При этом по году Газпром планирует сработать в плюсе. Себестоимость с учетом экспортной пошлины — $100, средняя цена поставок — $133−135.

Мировая экономика быстро выходит из рецессии, спрос на газ растет. Европейская, прежде всего, немецкая промышленность не может развиваться без российского газа. И экономика для России и Германии здесь старше любой политики, санкций и т. д», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «верхом наглости» назвал угрозы американских сенаторов в отношении газопровода «Северный поток — 2» бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт.

Читайте также: В Германии возмутились из-за угроз США в отношении «Северного потока — 2»