Омск, 21 августа, 2020, 12:09 — ИА Регнум. Арбитраж Омской области 8 сентября 2020 года приступит к рассмотрению претензий Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, созданного правительством РФ. Он обратился с банкротным иском к застройщику трёх многоквартирных домов, два из которых признаны проблемными, передаёт ИА REGNUM.

Наш.дом.рф Проблемный дом в Омске. Принт-скрин из единой информационной системы жилищного строительства.

Иск к ООО «Красноярская промышленная компания» был подан ещё в конце июля 2020 года. В августе его приняла к производству судья Распутина. Управляющим для застройщика предлагается выбрать Виталия Литвина — члена ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» (Москва). Третьими лицами в дело привлечены главное управление Госстройнадзора и государственной экспертизы Омской области, управление Росреестра по Омской области и межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12.

По данным единого реестра проблемных объектов России, компания-ответчик является застройщиком двух домов в Кировском административном округе Омск, которые были признаны проблемными, так как «нарушены сроки передачи квартир дольщикам». Оба дома возводились на улице Перелета. Первый планировался жилой площадью 6 047 кв. м на 185 квартир и 17 этажей в высоту. Планируемый срок завершения строительства — IV квартал 2020 года. Второй дом из реестра проблемных рассчитан на 9 920 кв. м и 353 квартиры. При этом плановый срок сдачи наступил ещё в четвёртом квартале 2016 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Красноярская промышленная компания» создана в Омске в августе 2007 года для строительства жилья и нежилых объектов. Директор и владелец — Иван Притыкин. Фирму в 2019 году уже пытался обанкротить один из кредиторов, но иск был возвращён заявителю.