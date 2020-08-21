Москва, 21 августа, 2020, 12:03 — ИА Регнум. 21 августа 2020 года в России отмечают 77-летие со дня создания суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ. Торжества проходят во многих городах страны. В Москве на Красной площади участники акции с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм возложили цветы к могиле основателя суворовских и нахимовских училищ Иосифа Сталина. В мероприятии приняли участие Герои России, ветераны Вооружённых сил РФ, представители Минобороны РФ, руководители общественных объединений, священнослужители, кадеты и суворовцы.

Дарья Драй ИА REGNUM Суворовцы

Толчком к началу образования суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ послужило письмо Верховному главнокомандующему Иосифу Сталину от генерал-майора Русской императорской армии Алексея Игнатьева. В письме, написанном в апреле 1943 года, он высказался о необходимости «создать специальные военные средние школы для подготовки нравственно воспитанных и физически развитых будущих командиров Красной армии». Алексей Игнатьев предлагал ради эксперимента сформировать один кадетский корпус в Москве.

Иосиф Сталин по достоинству оценил инициативу опытного генерала и распорядился эти предложения воплотить в жизнь. Правда, советский лидер внёс свои коррективы — новые военные учебные заведения назвал суворовскими и нахимовскими училищами, а также решил создать не одно, а девять учебных заведений. 21 августа 1943 года вышло постановление Совета Народных Комиссаров СССР. Согласно документу, Наркомату обороны предписывалось «для устройства, воспитания и обучения детей воинов Красной армии, партизан Отечественной войны, а также детей советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов, организовать… девять суворовских военных училищ, типа старых кадетских корпусов… со сроком обучения семь лет с закрытым пансионатом для воспитанников».

В итоге было открыто девять суворовских училищ и два училища для детей пограничников. Позднее сформировали три нахимовских военно-морских училища. Для суворовцев ввели специальную форму чёрного цвета с алыми погонами, напоминавшими погоны царских кадетских корпусов, и красными лампасами на брюках. Суворовские и нахимовские училища создавались с целью подготовить мальчиков к военной службе в офицерском звании и дать им общее среднее образование.

«За многолетнюю историю суворовские военные и нахимовские военно-морские училища зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Училища множество раз реорганизовывали и переносили в другие города. Менялись названия учебных заведений, сроки обучения и правила приёма. Не поменялось лишь их историческое предназначение — подготовка будущей элиты для Вооружённых сил Российской Федерации», — отметил выпускник Московского суворовского военного училища, Герой России Сергей Шаврин.

Училища воспитали свыше тысячи генералов и десятки тысяч офицеров армии и флота. Многие из них стали Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации, Героями Социалистического Труда, государственными деятелями, военачальниками, космонавтами, учёными, дипломатами, писателями, спортсменами и деятелями культуры. Сегодня под патронажем Минобороны РФ находится 10 суворовских училищ, Московское военно-музыкальное училище имени В. М. Халилова, Санкт-Петербургское нахимовское военно-морское училище и три его филиала. 1 сентября 2020 года откроют Суворовское военное училище в Иркутске и филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.

Организатор акции, выпускник Московского суворовского военного училища, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров поздравил нахимовцев, суворовцев, преподавателей, офицеров-воспитателей, командование, обслуживающий персонал училищ с знаменательной датой.

По его словам, очень здорово, что традиция подготовки офицерских кадров с юношеских лет, имевшая место в Русской императорской армии и возрождённая в 1943 году, сейчас успешно реализуется в армии и на флоте. «И в этом огромная заслуга выпускника Пажеского корпуса, генерала Красной армии и патриота России Алексея Алексеевича Игнатьева», — подчеркнул Дмитрий Нестеров.

На мой взгляд, продолжает он, государство должным образом ещё не оценило заслуг Алексея Алексеевича в деле восстановления кадетского образования в стране. «В Москве нет памятника Алексею Игнатьеву, только открыта мемориальная доска на доме, в котором он проживал. Считаю правильным устранить эту историческую несправедливость», — заключил Нестеров.