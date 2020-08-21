Москва, 21 августа, 2020, 11:53 — ИА Регнум. На фоне смягчения денежно-кредитной политики Банком России, кредитные организации в стране снижают ставку для заемщиков крайне неохотно и чисто символически, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя конкуренцию среди российских банков за клиентов.

Виктор Дени. Капитал (фрагмент)

«Государство в лице российского ЦБ снижает ключевую ставку до рекордно низкого уровня с 2013 года — сегодня она составляет 4,25%.

Однако банки кредитуют население в лучшем случае по 11%-12% годовых. Это настоящий саботаж и грабеж населения, похожий на сговор.

Предлагаемое снижение ставок по рефинансированию нацелены на клиентов других банков и охватывают в основном потребительские кредиты. Собственным заемщикам такие чудесные условия не предлагается.

Это обычный агрессивный маркетинг, который, с одной стороны доносит до общественности факт снижения ставок по кредитам, с другой стороны, это сообщение не для всех, а только для клиентов конкурентов.

Банки себя никогда не обидят, повышать эффективность работы и активный операций они привыкли за счет населения. По итогам июля 2020 года прибыль российской банковской индустрии превысила рекордные 131 млрд рублей.

Ослабление рубля и удерживание высоких ставок по кредитам снова озолотило банкиров», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после снятия карантинных мер российские банки начали более активно переманивать заемщиков у своих конкурентов.

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