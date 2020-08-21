Москва, 21 августа, 2020, 11:46 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов осудил снижение стоимости строительства жилья за счет теплосбережения зданий, передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

Подготовленный Минстроем РФ документ даст возможность строителям отказаться от ряда материалов и решений, обеспечивающих теплосбережение зданий. По оценкам экспертов, новые нормы позволят сократить стоимость строительства на 10−15%, однако расходы граждан на отопление в новостройках могут вырасти на 20−30%, отметил он.

Миронов напомнил, что о необходимости снижать стоимость строительства для повышения доступности жилья говорили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, руководство Минстроя.

«Только за счет чего? Разговор шел о том, чтобы упрощать доступ компаний на строительный рынок, сокращать административные процедуры, убирать питательную среду для коррупции. А тут предлагают сделать трубу пониже, дым пожиже, а стены потоньше», — возмущен Миронов.

Впрочем, в «облегченных» квартирах девелоперам не жить, все тяготы лягут на плечи новоселов, подчеркнул парламентарий.