Барнаул, 21 августа, 2020, 11:32 — ИА Регнум. Жители Камня-на-Оби (Алтайский край) поставили под угрозу срыва отопительный сезон и на грань разорения МУП «Каменские теплосети», перестав оплачивать коммунальные платежи, ссылаясь на коронавирус. Как сообщают «Каменские известия», виной тому стали слухи о том, что российское правительство в период пандемии освободило граждан от этой обязанности, быстро распространившиеся по маленькому городку.

Оплата ЖКХ

По словам и. о. директора МУП «Каменские теплосети» Константина Куликова, в июле собираемость платежей упала аж на 30% по сравнению с июнем.

«Жители города, приходя в «Теплосети» на поверку, напрямую говорят, что правительство их освободило от уплаты. Проблема назревает серьезная — население накопит долги, которые невозможно будет оплатить», — пояснил коммунальщик. По словам Константина Куликова, есть такие, кто задолжал 100−200 тысяч рублей.

Ситуацию прояснил председатель районного комитета по ЖКХ Валерий Басманов:

«2 апреля 2020 года вышло постановление правительства РФ, согласно которому граждане до 1 января 2021 года освобождаются от уплаты пени за просроченные коммунальные платежи. Но никто не освобождал россиян от платы за тепло, воду, свет и всё прочее. Кроме этого, в период пандемии люди могут пользоваться приборами учета (счетчики воды, света, тепла и пр.), не прошедшими госповерку. Народ почему-то решил трактовать постановление по-своему».

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остаётся напряжённой. На утро 21 августа за сутки в регионе произошло четыре новых летальных случая носителей SARS-CoV-2. По-прежнему наблюдается существенный рост больных с пневмонией: из общего количества пациентов таковых насчитывается уже 2885 человек (+44 за последние сутки).