Калуга, 21 августа, 2020, 11:47 — ИА Регнум. Граждане, содержащиеся в учреждениях УФСИН России по Калужской области и обладающие избирательным правом, примут участие в едином дне голосования. Об этом 21 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Переносной ящик для голосования

На сегодняшний день в учреждениях уголовно-исправительной системы региона содержатся под стражей около 400 подозреваемых и обвиняемых, у которых имеется избирательное право, в том числе и 27 лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время сотрудниками УФСИН проводится работа по информированию граждан, содержащихся под стражей, об их избирательных правах, порядке и процедуре проведения голосования.

На территории области в период с 11 по 13 сентября пройдут выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления. Будет замещено 2515 депутатских мандатов.