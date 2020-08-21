Москва, 21 августа, 2020, 11:18 — ИА Регнум. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила кандидатуру Михаила Птицына на должность председателя Московского городского суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Московский городской суд

По информации ТАСС, Птицын принял участие в заседании по видеосвязи. Само мероприятие проводилось в здании судебного департамента в столице.

Председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын работает в должности судьи 27 лет. Он может заменить на посту главы Мосгорсуда Ольгу Егорову, полномочия которой истекают в октябре 2020 года.