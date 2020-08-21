Киев, 21 августа, 2020, 11:19 — ИА Регнум. На Украине некоторые центральные СМИ обратили внимание на интервью нового представителя украинской делегации в группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первого премьера страны Витольда Фокина, который ранее призвал «понять» действия России в отношении Крыма.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Черноморский флот. Севастополь, Крым

Соответствующее интервью Фокина было записано в 2017 году.

Первый премьер Украины в эфире перечислял свои версии, почему Киев потерял полуостров. Он назвал «маловероятной «продажу» Крыма, отметив, что более вероятным считает то, что Крым «выскользнул из рук Украины» в результате паники и растерянности после «революции» (т.е. госпереворота-2014 — ред.)

«Но есть еще одна версия, я склонен думать, что она серьезная… Если бы Россия не захватила в то время Крым, то, вполне возможно, она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять, у нее там флот», — сказал он.

Политический эксперт Михаил Кухар удивляется, почему Фокин до сих пор «с позором» не уволен с должности.

«Это после того, как публично оправдал действия России по захвату Крыма, а также изобразил наших союзников США, которые поставляют нам катера и гору военной техники, как некую угрожающую стабильности и законности силу. Это что, Ермак и Зеленский полностью согласны с Фокиным или как?» — задается вопросом эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины по мирному урегулированию ситуации в Донбассе первого премьер-министра страны Витольда Фокина. Предполагается, что 88-летний Фокин будет на переговорах отвечать за «взаимодействие с представителями Донбасса».