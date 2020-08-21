Ярославль, 21 августа, 2020, 11:08 — ИА Регнум. В Ярославской области не хватает врачей и среднего медперсонала на станциях скорой медицинской помощи. Об этом на комитете по здравоохранению Ярославской областной думы рассказала заместитель директора депздрава региона Наталья Евсеевич, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Депутаты рассматривали вопрос об оказании жителям скорой медицинской помощи.

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«Основной проблемой является естественный кадровый дефицит. На сегодняшний день занятость врачебных должностей скорой медицинской помощи составляет 90%, но при этом коэффициент совместительства остается достаточно высоким — 1,8. А средним медицинским персоналом — 96,7% при коэффициенте совместительства 1,7. Не укомплектовано врачебными кадрами 152 штатные единицы. Основной дефицит врачебных кадров имеется в следующих медицинских организациях: станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф города Ярославля, отделения скорой медицинской помощи городов Тутаева, Переславля, и станция скорой помощи города Рыбинска», — рассказала Наталья Евсеевич.

Решить кадровую проблему департамент здравоохранения намерен за счёт привлечения молодых специалистов.

«Проблема, конечно, решается, и на уровне департамента здравоохранения. Департамент планирует выйти с предложением в Минздрав о пересмотре последипломной подготовки с целью направления молодых специалистов не только в амбулаторные условия первичного звена, но и на станция скорой помощи. Естественно, этот вопрос решается не одним днем», — сообщила Наталья Евсеевич.

Также власти хотят привлечь молодых врачей путём покупки или выделения денег на съём жилья. Но конкретные шаги в этом направлении сделаны пока лишь в Рыбинске.