Сухум, 21 августа, 2020, 10:36 — ИА Регнум. Гражданам ЛНР, ДНР и Украины, если они прописаны на территории этих республик, разрешено посещать Абхазию. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба министерства туризма Абхазии.

Горы Абхазии

«Граждане ДНР и ЛНР, а также граждане Украины, имеющие прописку в этих республиках, могут свободно, без каких-либо ограничений въезжать в Абхазию и возвращаться обратно в РФ. Справка о COVID-19 при этом не требуется», — говорится в сообщении от ведомства.

В министерстве напомнили, что республику разрешено посещать также и гражданам России, а для других иностранцев въезд ограничен.

Напомним, абхазо-российская граница для туристов из РФ была открыта с 1 августа. Сразу после открытия ее стали пересекать по 20—30 тысяч человек в день.