Форум ОНФ проходит под Калугой в масочном режиме
Жуковский район, Калужская область, 21 августа, 2020, 11:36 — ИА Регнум. Более 200 человек из всех региона страны собрались в Жуковском районе Калужской области, где 21 августа стартовал всероссийский форум «МолодежкиОНФ» — «Рубеж», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По информации организаторов форума, в настоящее время Калужская область находится на третьем этапе снятия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, а масочный режим в регионе продлён до 31 августа 2020 года. В связи с этим, на форуме соблюдаются противоэпидемиологические мероприятия. Все участники форума перед выездом в регион прошли медицинское обследование и сдали тест на коронавирус. Еще одно тестирование состоялось в день заезда. Территория тестирования была поделена на блоки, чтобы создать максимальную дистанцию между участниками. Только после получения отрицательного результата на вирус участникам форума было разрешено заходить на территорию «Рубежа».