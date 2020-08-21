Жуковский район, Калужская область, 21 августа, 2020, 11:36 — ИА Регнум. Более 200 человек из всех региона страны собрались в Жуковском районе Калужской области, где 21 августа стартовал всероссийский форум «МолодежкиОНФ» — «Рубеж», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Форум ОНФ проходит под Калугой в масочном режиме

По информации организаторов форума, в настоящее время Калужская область находится на третьем этапе снятия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, а масочный режим в регионе продлён до 31 августа 2020 года. В связи с этим, на форуме соблюдаются противоэпидемиологические мероприятия. Все участники форума перед выездом в регион прошли медицинское обследование и сдали тест на коронавирус. Еще одно тестирование состоялось в день заезда. Территория тестирования была поделена на блоки, чтобы создать максимальную дистанцию между участниками. Только после получения отрицательного результата на вирус участникам форума было разрешено заходить на территорию «Рубежа».

"Мы знаем, как проводить форумы, умеем это делать. Этот «Рубеж» будет третьим. Для нас вопросы безопасности — всегда приоритет. Но сейчас это особенно важно, чтобы наш форум прошел в исключительно «здоровой» обстановке», — заявил заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.