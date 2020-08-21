Ярославль, 21 августа, 2020, 10:22 — ИА Регнум. В Ярославле прошла презентация спецтехники, которая может проводить ямочный ремонт или убирать улично-дорожную сеть зимой. Об этом сообщает корреспондента ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети мэра Ярославля.

Vk.com/Владимир Волков Спецтехника в Ярославле

Презентация прошла на Волжской набережной, с помощью авто показательно заделали одну из ям. Судя по номерам, комбинированная-дорожная машина пришла в Ярославль из Смоленской области.

«Сегодня в Ярославле презентовали новую спецтехнику, которая может работать на улицах города круглый год. В летний период эта дорожно-комбинированная машина используется для ямочного ремонта, выполняемого методом пневмонапуска. А зимой такую машину можно использовать для уборки снега. Мы продолжаем улучшать уровень качества обслуживаний улично-дорожной сети. Будем работать над тем, чтобы наличие такой современной техники у нас в городе стало нормой», — отметил мэр Ярославля Владимир Волков.

При этом мэр не уточнил, будет ли конкретно эта спецмашина работать в Ярославле или уедет обратно в Смоленск.

Vk.com/Владимир Волков Мэр на презентации

К сожалению, у городских властей имеется опыт неудачных презентаций и следующих за ними покупок. В августе 2019 года журналистам показали вакуумную машину-пылесос. Власти сообщили о приобретении спецтехники «Городским спецавтохозяйством». Вот только потом выяснилось, что товар не был оплачен.

City-yaroslavl.ru Машина-пылесос

Как ранее сообщало ИА REGNUM владелец спецтехники пошел в суд. Спустя полгода «САХ» заплатил 2 миллиона из 8,8. По решению арбитражного суда Москвы «Спецавтохозяйство» должно выплатить оставшиеся 6,8 миллионов рублей и заплатить неустойку и госпошлину еще на полмиллиона. Решение было вынесено в феврале и подтверждено апелляционной инстанцией в июне 2020 года.