Оренбург, 21 августа, 2020, 10:09 — ИА Регнум. В Оренбурге полным ходом идут ремонтно-реставрационные работы в здании, где расположена квартира-музей Юрия и Валентины Гагариных. Завершить реставрацию планируют 14 ноября 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Квартира-музей Гагариных закрыта на ремонт

Перед подрядчиком стоит задача воссоздать объект с учетом современных технологий вместе с сохранением аутентичности внутреннего убранства помещений. Из муниципального бюджета на ремонт выделено более 19,5 млн рублей.

Директор Музея истории города Елена Мишина отметила, что на втором этаже будет представлена мемориальная часть: три комнаты, имитация кинотеатра «Искра» и коммунальная кухня. Первый этаж планируется сделать интерактивным. Он будет наполнен информацией о том, что дал людям космос. Кроме того, в планах «воссоздать» безвоздушное пространство. «Единственное, чего не хватает для исполнения задумки, — это средств», — сказала Мишина.

Глава Оренбурга Владимир Ильиных пообещал поддержку из горбюджета. «9,5 млн рублей для подготовки экспозиции, которую увидят не только жители Оренбурга и области, но и России и заграницы, будут выделены», — заявил он.

Напомним, здание, где расположена квартира Гагариных, является объектом культурного наследия регионального значения «Серия жилых домов. Конец XIX в. Кирпичный стиль». После того как в 2016 году дом признан аварийным, все музейные экспонаты переданы на хранение в фонды Музея истории города.