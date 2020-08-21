Ярославль, 21 августа, 2020, 09:59 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области обманул средства массовой информации, отвечая на вопрос о причинах смерти медсестры Переславской ЦРБ Валентины Наумовой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Департамент здравоохранения Ярославской области

Валентина Наумова брала у пациентов анализы на коронавирусную инфекцию. Она скончалась в начале июля. Первоначально региональный оперштаб не стал называть причину смерти, сославшись на незавершённость паталогоанотомического исследования. Однако 8 июля в департаменте здравоохранения журналистам заявили однозначно: причиной смерти не был COVID-19. Об этом написали многие региональные СМИ.

Оказалось, что это не так. Депутат Переславской городской думы Евгений Работников направил запрос в прокуратуру с просьбой изучить ситуацию вокруг гибели медицинской сестры. В прокуратуре ответили следующее:

«В соответствии с актом о случае профессионального заболевания от 03.08.2020 заражение Наумовой В.Б. COVID-19 произошло во время непосредственного выполнения ею должностных обязанностей контакта с больными коронавирусной инфекцией при отборе биологического материала у них на дому и в кабинете инфекционных заболеваний, совместного с врачом ведения приема инфекционных больных в инфекционном кабинете поликлиники для взрослых», — говорится в ответе Переславской межрайонной прокуратуры Евгению Работникову.

Также в прокуратуре сообщили, что родственникам умершей произведены выплаты на основании Указа президента № 313 от 06.05.2020 . Указ предусматривает страховые выплаты родственникам только в одном случае — «смерти медицинского работника в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении им трудовых обязанностей».

Зачем региональному депздраву потребовалось обманывать общественность, сказать сложно. ИА REGNUM готово опубликовать объяснение чиновников по этому вопросу.