Ярославский депздрав обманул журналистов
Ярославль, 21 августа, 2020, 09:59 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области обманул средства массовой информации, отвечая на вопрос о причинах смерти медсестры Переславской ЦРБ Валентины Наумовой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Валентина Наумова брала у пациентов анализы на коронавирусную инфекцию. Она скончалась в начале июля. Первоначально региональный оперштаб не стал называть причину смерти, сославшись на незавершённость паталогоанотомического исследования. Однако 8 июля в департаменте здравоохранения журналистам заявили однозначно: причиной смерти не был COVID-19. Об этом написали многие региональные СМИ.
Оказалось, что это не так. Депутат Переславской городской думы Евгений Работников направил запрос в прокуратуру с просьбой изучить ситуацию вокруг гибели медицинской сестры. В прокуратуре ответили следующее:
Также в прокуратуре сообщили, что родственникам умершей произведены выплаты на основании Указа президента № 313
Зачем региональному депздраву потребовалось обманывать общественность, сказать сложно. ИА REGNUM готово опубликовать объяснение чиновников по этому вопросу.