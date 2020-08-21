Барнаул, 21 августа, 2020, 09:28 — ИА Регнум. В Алтайском крае общественникам, представляющим Общероссийский народный фронт (ОНФ), удалось остановить незаконную добычу золота на реке Ануй, но ввиду того, что руководство ООО «Ануй» до сих пор не выполнило судебное предписание о рекультивации, к решению проблемы подключают судебных приставов. Такой вывод можно сделать из официального сообщения ОНФ.

Общероссийский народный фронт Р. Ануй. Последствия работы золотодобытчиков

Обратиться в Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю с заявлением о возбуждении исполнительного производства и принуждении недропользователя к исполнению судебного решения пришлось потому, что в случае продолжения деятельности ООО «Ануй» потенциальный размер ущерба только охраняемым объектам растительного и животного мира мог составить более одного млрд руб.

«Проблема уже приобрела угрожающий масштаб», — считает модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Алтайском крае Алексей Грибков. По его словам, кроме реки Ануй, в Солонешенском районе от добычи россыпного золота пострадала река Карама, в Чарышском районе — реки Куртачиха, Курчажная, Прямая, в Заринском районе — река Таловка.

«Технология добычи россыпного золота в принципе наносит непоправимый ущерб экосистеме рек, провоцирует вырубку пойменного леса, нарушает экологические права граждан, а вкупе с неработающим механизмом рекультивации — это просто катастрофа», — заключил Грибков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё в начале 2018 года экологи, учёные и местные жители выступили против добычи россыпного золота на реке Ануй в Солонешенском районе Алтайского края. Проект не только представлял опасность для главной водной артерии Солонешенского района, но и ставил под угрозу популяции краснокнижных растений и животных, уникальные археологические памятники и сам неповторимый ландшафт этой красивой горной реки.

Несмотря на то, что три судебных инстанции подтвердили незаконность деятельности по добыче россыпного золота, ООО «Ануй» не спешит выполнять возложенные на неё обязанности в течение одного года восстановить нарушенные участки за счёт собственных средств.