Вашингтон, 21 августа, 2020, 08:38 — ИА Регнум. Президент СШАДональд Трамп должен помиловать бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности СШАЭдварда Сноудена, а также вознаградить его за раскрытие вмешательства «глубинного государства» в личную жизнь простых граждан страны, заявил бывший советник и старший директор по коммуникациям сенатора Рэнда Пола Брайан Дарлинг 21 августа в статье для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Сноуден

До сих пор свободолюбивым избирателям нравилось то, что Трамп положил конец самой продолжительной войне в истории США, пошел на сокращение налогов и нормативных актов.

«Помилование же Сноудена сделало бы его [Трампа] героем этого ключевого избирательного блока, что привело бы к более высокой явке избирателей за него этой осенью», — указал Дарлинг.

Более того, указал он, такой шаг очень сильно не понравился бы вашингтонскому истеблишменту.

Напомним, в июне 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ о масштабной слежке американскими спецслужбами за средствами связи граждан США и других стран. В министерстве обороны США утверждают, что Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, касающихся операций вооруженных сил страны.

Непосредственно после этого Сноуден был заочно обвинен в шпионаже и похищении государственной собственности, а также объявлен в международный розыск. Сбежав из США, он оказался в транзитной зоне аэропорта российского «Шереметьево», после чего 1 августа 2013 году получил временное убежище в России.

В свою очередь, 16 августа Трамп заявил о том, что он может рассмотреть возможность помилования Сноудена.

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