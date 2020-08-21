Салехард, 21 августа, 2020, 08:28 — ИА Регнум. Средняя школа №2 города Салехарда с 1 сентября 2020 года начинает работать в очном режиме. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

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На сайте также размещено расписание линеек, которые пройдут в актовом зале школы с 9:00 до 12:00 по местному времени для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов. Для остальных обучающихся линейки, посвященные Дню знаний, будут проводиться в закрепленных за классами кабинетах.

В школе будет открыто несколько входов для разграничения потоков, будет проводиться термометрия детей и сотрудников, дезинфекция и проветривание помещений. В случае первых признаков недомогания, учащимся будет оказана медицинская помощь и консультация.

За каждым классом закреплён отдельный кабинет для обучения по всем предметам (за исключением предметов, требующих разделение на группы или специального оборудования). График питания сформирован с учётом наполняемости классов и возможности рассадки учеников разных классов с соблюдением социальной дистанции.

«Учебный процесс в очном режиме будет организован в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами, утверждёнными Роспотребнадзором. В связи с этим школа будет работать в две смены», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по учебно-воспитательной работе Валентина Малышева.

По её словам, на данный момент в школе создан запас дезинфицирующих средств, рециркуляторы и санитайзеры, которые должны быть в каждом классе, находятся на стадии приобретения.

Отметим, что МБОУ «СОШ № 2» города Салехарда является лауреатом Национальной премии «Элита Российского образования», школа внесена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».