Калуга, 21 августа, 2020, 09:08 — ИА Регнум. 54-летний житель Калуги, обиженный на бросившую его любовницу, в отместку расклеил листовки с интимными фотографиями женщины и её контактными данными на подъездах домов, столбах и автобусных остановках. Об этом 21 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Эдвард Мунк. Обнаженная. 1913

По информации надзорного ведомства, мужчина также выложил в интернет сведения о частной жизни бывшей возлюбленной, с которой на протяжении года состоял в романтических отношениях.

Следствие по уголовному делу завершено и материалы переданы в суд. Отвергнутому любовнику грозит наказание до двух лет лишения свободы за «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и до шести лет за «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».