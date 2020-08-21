Чебоксары, 21 августа, 2020, 08:14 — ИА Регнум. В Чувашии инертную предвыборную кампанию на пост главы республики разбавила совместная пресс-конференция трёх кандидатов (всего их пятеро). На фоне их жалоб о том, что пандемия мешает встречам с избирателями и проведению полноценной агитации, а власти бездействуют, удивительный финт выдал один из претендентов на высший пост главы Чувашии — лидер регионального отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость» Николай Степанов: обратившись с речью, он молча встал и ушёл, оставив двух коллег отвечать на вопросы журналистов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Перед началом пресс-конференции

Встреча с журналистами и блогерами длилась более часа. Помимо Николая Степанова, в ней приняли участие Константин Степанов (ЛДПР) и Александр Андреев (КПРФ). Один из основных посылов сводился к неравным условиям для кандидатов в условиях пандемии коронавируса и действия ограничительных мер.

ИА REGNUM Завершение пресс-конференции

«Не могу публично встречаться с избирателями, потому что любая встреча будет расценена как пикет или митинг. Из-за санитарно-эпидемиологической обстановки все они запрещены», — пояснил Константин Степанов, отметив, что в то же время врио главы Чувашии Олег Николаев «находится на всех крупнейших предприятиях республики, находятся в полях».

Ему вторил Николай Степанов:

«Из-за пандемии у нас нет практически нормального общения с избирателями. Это, конечно, ставит в неравное положение нас всех».

Дальше произошло удивительное: как только лидер чувашского отделения партии пенсионеров Николай Степанов использовал полученную «трибуну», то, пошушукавшись с другими кандидатами, он встал и ушёл, демонстрируя наплевательское отношение к журналистам и другим участникам встречи, которые также являются избирателями. На дебаты и «нормальное общение с избирателями», которые затем шли около часа, он не остался.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Чувашии пройдут выборы главы республики. Зарегистрированы пять кандидатов: врио главы Чувашии Олег Николаев, который баллотируется самовыдвиженцем и ранее получил поддержку «Единой России», «Родины» и родной для него «Справедливой России», Александр Андреев (КПРФ), Константин Степанов (ЛДПР), Николай Степанов («Российская партия пенсионеров за справедливость»), Сергей Матвеев («Патриоты России»).