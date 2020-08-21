Омский минздрав рассказал о состоянии Навального
Омск, 21 августа, 2020, 07:32 — ИА Регнум. Блогер Алексей Навальный в настоящее время по-прежнему находится без сознания и подключен к аппарату ИВЛ. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 августа в министерстве здравоохранения Омской области.
ИА REGNUM
БСМП №1 в Омске. Больница, в которую госпитализировали Алексея Навального
По данным минздрава, на данный момент проходит врачебный консилиум.
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Как сообщало ИА REGNUM, блогеру стало плохо на борту самолёта, летевшего 20 августа из Томска в Москву. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Омске, Навального госпитализировали.
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