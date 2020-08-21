Оренбург, 21 августа, 2020, 07:19 — ИА Регнум. В Оренбурге руководство школы № 6 обсуждает варианты безопасного пребывания детей в здании образовательного учреждения в связи с распространением коронавирусной инфекции. За счет собственного бюджета приобретены бесконтактные термометры, за счет городского бюджета планируется покупка обеззараживателя воздуха. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила директор школы Наталия Курникова.

Наталия Курникова На входе в школу обязательна термометрия и обработка рук

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовятся школы: новые правила Роспотребнадзора — все новости»

Руководитель школы отметила, что образовательное учреждение в своей работе ориентируется на рекомендации Роспотребнадзора, а также инструкции управления и министерства образования.

Наталия Курникова Работа техперсонала

Наталия Курникова подчеркнула, что от родителей педколлектив финансовой помощи не просит, рассчитывая на собственные силы. Так, антисептики и средства индивидуальной защиты покупаются на деньги, заработанные на оказании платных образовательных услуг.

Директор отметила, что и школа, и родители, и ученики оказались в сложной ситуации. Ежедневно родители приходят на прием и задают волнующие вопросы о том, как будут учиться их дети с 1 сентября.

«Наша школа старая и очень маленькая по площади. Она рассчитана на 1 тыс. учеников. Сейчас у нас числится 1,5 тысячи детей. С 1 сентября в восьми классах будут учиться более 200 первоклассников», — сообщила Наталия Курникова.

Всем школьникам надо оказать качественные образовательные услуги. Директор образовательного учреждения уверена, что это получится. Сейчас решают вопрос о разграничении потоков школьников на входе в здание, вариантах проведения лабораторных работ по физике и химии.

Напомним, Оренбургская область находится на первом этапе коронавирусного режима. С 1 сентября школы начнут обучение детей в очном формате и с учётом определённых требований в связи с эпидемиологической ситуацией во избежание распространения коронавирусной инфекции.