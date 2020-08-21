Симферополь, 21 августа, 2020, 06:17 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский почти в точности повторяет слова экс-главы украинского государства Петра Порошенко, рассуждая о способах возврата Крыма, написал 20 августа глава республики Сергей Аксёнов на своей странице во «ВКонтакте».

Фото Пресс-служба главы Республики Крым

"Риторика и поведение Зеленского в отношении Крыма до мелочей повторяют риторику и поведение Порошенко. Вроде бы талантливый артист, а занимается откровенным плагиатом», — объяснил он.

Аксёнов назвал термин о «возвращении» полуострова в состав Украины «бессмысленным прожектерством», «пропагандистскими заклинаниями» «мартышкиным трудом».

Днём ранее, напомним, Зеленский в ходе визита в Херсонскую область заявил, что Крым «обязательно вернется» на Украину и это произойдёт «значительно быстрее», если рядом с полуостровом будет находиться «цветущая, сияющая, успешная Херсонщина».

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Власти Украины отрицают, что поводом для изменения территориальной принадлежности Крыма стал госпереворот в Киеве, и продолжают считать полуостров частью Украины.