Вашингтон, 21 августа, 2020, 06:05 — ИА Регнум. Национальный съезд Демократической партии США был наполнен ненавистью, заявил 20 августа президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Ведущие в эфире задали ему вопрос, смотрел ли он мероприятие демократов.

«Я смотрел не всё, но кое-что. Много ненависти!» — ответил Трамп.

В этом году съезд Демократической партии США проходит в режиме онлайн в связи с объявленной пандемией. Днём ранее съезд избрал бывшего вице-президента США Джо Байдена кандидатом в президенты от демократов.

Читайте также: В США открылся общенациональный съезд Демократической партии