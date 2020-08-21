Москва, 21 августа, 2020, 03:30 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 5 октября 2020 года начнёт рассматривать претензии мажоритарного акционера «Народного банка», который в конце июля 2020 года был лишён лицензии приказом Центробанка России. Именно последний оспаривает член совета директоров Станислав Кузнецов, требуя признать документ незаконным, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Иск от акционера АО «Народный банк» к Центробанку России поступил в суд 14 августа 2020 года, а 20 августа его принял к рассмотрению судья Полукаров. Вторым соистцом в деле выступает председатель правления банка Сергей Турбин. В иске речь идёт «о признании незаконными приказа Центрального Банка Российской Федерации от 24.07.2020 года №ОД-1174 «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество «Народный банк» (г. Москва) и приказа Центрального Банка Российской Федерации от 24.07.2020 года №ОД-1175 «О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией». На октябрь назначено собеседование, иск по существу в этот день рассматривать не планируется.

В арбитраже на сегодня также имеются ещё два иска того же акционера к ЦБ РФ, но подробности претензий по ним пока неизвестны.

Напомним, в один день — 24 июля 2020 года регулятор лишил лицензий четыре банка, в двух случаях отозвав их принудительно, в том числе у «Народного банка». Он был создан в 1993 году в Карачаево-Черкесии, но позднее сменил «прописку» на московскую. К моменту отзыва лицензии банк занимал 297-е место по размеру активов. Среди причин лишения лицензии ЦБ РФ называл нарушения профильного законодательства и большой объём непрозрачных операций, связанных с переводом средств физлицам.

Станиславу Кузнецову, входящему в совет директоров, принадлежит доля свыше 71%.

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