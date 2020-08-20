Лиссабон, 20 августа, 2020, 23:52 — ИА Регнум. Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани в ближайшее время заключит контракт с лиссабонской «Бенфикой»

Jimmy Baikovicius Эдинсон Кавани

Согласно информации журналиста Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио, Кавани прибудет в столицу Португалии для подписания контракта в ближайший понедельник.

По данным источника, соглашение будет рассчитано на три года с годовым окладом в размере 10 миллионов евро.

Напомним, что «ПСЖ» не стал заключать новое соглашение с уругвайским нападающим из-за чего 1 июля игрок вышел на рынок свободных агентов.

В минувшем сезоне Кавани провел 14 матчей в чемпионате Франции, в которых набрал 6 (4+2) очков по системе «гол+пас».