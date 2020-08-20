Барселона, Испания, 20 августа, 2020, 23:02 — ИА Регнум. Согласно информации портала RAC 1, аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что может покинуть каталонский клуб.

Christopher Johnson Лионель Месси

По данным источника, капитан сказал, что не четко не видит свое будущее в клубе, где был воспитан. В разговоре с новым главным тренером «каталонцев» Роналдом Куманом аргентинец также добавил, что думал об уходе из клуба, но понимает, что это может вызвать сложности из-за условий его контракта.

В минувшем сезоне Месси провел 44 матча во всех турнирах, в которых отличился 57 (31+26) результативными баллами по системе «гол+пас».