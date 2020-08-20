Мехико, 20 августа, 2020, 23:01 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что коррупционные деньги должны быть возвращены в страну, 20 августа сообщает агентство Reuters.

ProtoplasmaKid Андрес Мануэль Лопес Обрадор

«Они должны вернуть деньги» , — заявил мексиканский президент на пресс-конференции в Мехико, не называя имен коррупционеров.

В Мексике идет крупное расследование предполагаемой коррупции высших правительственных чиновников из окружения бывшего президента Энрике Пеньи Ньето.

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