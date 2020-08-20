Курган, 20 августа, 2020, 22:52 — ИА Регнум. В Кургане открылось новое производство — асфальтобетонный завод. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области Асфальтобетонный завод в Кургане

Новый асфальтобетонный завод расположен на улице Омской. Предприятие выпускает 80 тонн готового асфальта в час, который будет использоваться для строительства и ремонта курганских дорог. Сейчас строители не будут зависеть от поставщиков асфальтобетонной смеси, что ускорит ремонт дорожного полотна.

Инвестиции в возведение завода составили 48 млн рублей кредитных и собственных средств предприятия.