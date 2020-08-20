Вашингтон, 20 августа, 2020, 22:34 — ИА Регнум. Бывший помощник президента США Стивен Бэннон, обвиняемый в мошенничестве и финансовых хищениях, был арестован в Атлантическом океане на лодке у побережья штата Коннектикут, сообщает 20 августа телеканал CNN.

Michael Vadon Стивен Бэннон

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк поставила в известность vинистерство юстиции США о решении арестовать Бэннона и еще троих человек за присвоение добровольных пожертвований на строительство стены на границе с Мексикой.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство стены на границе Мексики и США было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Заграждение призвано остановить нелегальную миграцию в США.