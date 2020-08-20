Нью-Йорк, США, 20 августа, 2020, 22:19 — ИА Регнум. Индекс Nasdaq фондового рынка США установил новый исторический рекорд в ходе торгов на Уолл-стрит 20 августа.

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Новый максимум Nasdaq составляет 11 273,06 пункта. Рекорд может быть побит — сейчас Nasdaq в плюсе на 161,50 пункта (1,43%), на 11 271,06 пункта.

S&P 500 пока не побил рекорда, но также растет — индекс поднялся на 13,65 пункта (0,40%), до 3388,50 пункта. Dow Jones вырос на 70,26 пункта (0,25%), до 27 763,14 пункта.

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