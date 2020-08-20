В Кургане приземлится лоукостер «Победа»
Курган, 20 августа, 2020, 22:14 — ИА Регнум. Авиакомпания «Победа» запускает рейсы из Москвы в Курган со 2 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Anna Zvereva
Самолёт авиакомпании «Победа»
Полёты будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Отмечается, что «Победа» — вторая авиакомпания, которая выполняет рейсы из Кургана в Москву. Недавно полёты по данному маршруту возобновила авиакомпания «ЮТэйр».