Курган, 20 августа, 2020, 22:14 — ИА Регнум. Авиакомпания «Победа» запускает рейсы из Москвы в Курган со 2 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании «Победа»

Полёты будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Отмечается, что «Победа» — вторая авиакомпания, которая выполняет рейсы из Кургана в Москву. Недавно полёты по данному маршруту возобновила авиакомпания «ЮТэйр».