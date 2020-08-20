Курган, 20 августа, 2020, 21:59 — ИА Регнум. В Кургане проверка скандального Шуховского полигона обернулась уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Пресс-служба прокуратура Курганской области Шуховский полигон ТЮО под Курганом

Прокурорская проверка выявила в деятельности МУП «Шуховский полигон ТБО» грубые нарушения экологического законодательства. Исследование воды из контрольных скважин на полигоне показало превышение по пестицидам, а воздух на свалке был перенасыщен фенолом.

Материалы проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).