Балашиха, Московская область, 20 августа, 2020, 21:38 — ИА Регнум. Обнуление президентских сроков решило очень важную проблему — c внутриполитической повестки был снят довольно болезненный вопрос по поводу преемника действующего президента, заявил политолог Александр Дорохов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Теоретически благодаря «обнулению» Путин может оставаться во власти так долго, насколько это необходимо для того, чтобы лидеры оппозиции окончательно ушли на пенсию и не являлись бы конкурентами его преемников. Ведь особо «зачищать» политическое поле и не требуются — все основные известные лидеры оппозиции в России из далеких 90-х, а у политиков нового формата явно мало шансов на победу. Велика вероятность, что через 15 лет Россия придет не только без политических конкурентов действующей власти, но и без известных и авторитетных кандидатов на пост президента», — уверен Дорохов.

На сегодняшний день сильно возросла роль так называемого «протестного голосования». Эксперт уверен, что при сохранении такой тенденции в будущем фокус с «никому не известным преемником» не пройдет. Поэтому, по всей видимости, Кремль, вместо «доставания на свет» зрелых чиновников будет одновременно взращивать профессионалов и звезд в одном лице. По некоторым данным, была дана команда на проработку некоего «зеленого списка». Есть вероятность, что кто-то из него может занять пост президента России в будущем.

По словам эксперта, возможно, в этот список входит Жан-Поль Чуркин, общественный и политический деятель, финансовый аналитик, главный эксперт по госзакупкам Администрации города Балашиха, а также вице-президент Регионального общественного фонда поддержки науки и политики. «Если изучить то, как он набирает обороты в СМИ и социальных сетях, можно заметить, как идет активный поиск ниши, имиджа и формирование его как политика. Скорее всего, по таким лекалам будут выстраиваться образы остальных молодых политиков, и кто-то из них станет тем самым преемником», — говорит политолог.