Ярославль, 20 августа, 2020, 20:52 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов предложил установить индекс роста платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2021 года в размере 4%. Соответствующее письмо губернатор направил в Федеральную антимонопольную службу.

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Если предложение будет принято, плата жителей за коммунальные услуги увеличится значительнее, чем в 2020 году, когда рост составил 3,6%. Необходимость ускорения роста тарифов глава региона объясняет высокими бюджетными затратами. Бюджет региона компенсирует в среднем 10% стоимости коммунальных услуг. Это разница между экономически обоснованными тарифами и тарифами для населения. Деньги идут напрямую поставщикам коммунальных услуг.

«Значительные расходы областного бюджета на предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям не позволяют осуществить модернизацию объектов жилищно-коммунального комплекса Ярославской области в необходимом объеме и являются сдерживающим фактором привлечения инвестиций на условиях концессионных соглашений», — говорится в письме губернатора Дмитрия Миронова.

В 2020 году субсидии поставщикам услуг ЖКХ из областного бюджета составляют около 2,3 млрд рублей. Если плата жителей вырастет, бюджет заплатит меньше. Губернатор пишет, что тарифы в Ярославской области одни из самых низких в Центральном федеральном округе.

В департаменте ЖКХ и регулирования тарифов корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что предложения по росту платы направляют в ФАС все главы регионов. Рост платы рассчитывается, исходя из прогнозов социально-экономического развития.

«Многие регионы направили предложения в размере, превышающем значения, указанные в Прогнозе социально-экономического развития РФ на период до 2024 года (например, Ивановская область — 4,5%, Владимирская область — 4,3%, Тверская область — 7,56%, Новгородская область — 9,7%)», — сообщили в департаменте ЖКХ и регулирования тарифов.

В департаменте сообщили, что в 2021 году компенсации из бюджета на выравнивание тарифов составят 2,37 млрд рублей, то есть не меньше, чем в текущем году.