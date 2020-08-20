Вашингтон, 20 августа, 2020, 20:49 — ИА Регнум. Авиастроительная компания Boeing снова начала продавать авиалайнеры модели 737 Max, поменяв их обозначение, сообщает 20 августа пресс-служба компании.

pjs2005 Самолёт Boeing 737-8 MAX

По утверждению пресс-службы, уже подписан первый контракт на поставку лайнеров 737−8, как теперь называется печально известная модель пассажирского самолёта.

Первым заказчиком стала польская авиакомпания Enter Air, которая купит два таких самолёта.

Генеральный директор Enter Air Гржегож Поланески уже заявил, что после многочисленных проверок 737 Max долго будет лучшим самолетом в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году после серии крупных авиакатастроф полеты Boeing 737 Max были приостановлены по всему миру.