Париж, 20 августа, 2020, 20:46 — ИА Регнум. О своей готовности помочь российскому блогеру Алексею Навальному, находящемуся в коме, заявил 20 августа журналистам французский президент Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По итогам переговоров с германским федеральным канцлером Ангелой Меркель Макрон заявил, что и Париж, и Берлин «обеспокоены и огорчены ситуацией», в которой оказался Навальный.

Макрон «Мы с канцлером обсудили это и, очевидно, готовы оказать всю необходимую поддержку Алексею Навальному, его близким по части медицины, убежища и защиты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель заявила после переговоров с Макроном, что нужно срочно внести ясность в ситуацию, в которой оказался Навальный, впавший в кому во время перелёта из Томска и Москву.