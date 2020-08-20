Симферополь, 20 августа, 2020, 20:35 — ИА Регнум. Графики водоснабжения вводятся в Симферополе и в 39 прилегающих населённых пунктах с 24 августа. Об этом в эфире «Крым 24» сообщил руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов. Причиной вводимых ограничений стала засуха в Крыму: в Симферопольском водохранилище, например, осталось 7 млн кубометров воды вместо 36 млн кубометров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Ограничения планируют вводить в три этапа. На первом, 24 августа, запланировано отключение горячей воды и снижение потребления холодной.

«С 31 августа — это уже почти весь город на графике. С 7 сентября — третий этап. График подачи сокращается, где было 4 (часа в сутки) — станет три или два. Где будет двухразовая (подача) — перейдет на один раз», — сказал Баженов.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о введении графика подачи воды в Симферополе появилась накануне, однако официально её тогда не подтверждали.