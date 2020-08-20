Москва, 20 августа, 2020, 20:21 — ИА Регнум. Экипаж Международной космической станции (МКС) будет изолирован в российском модуле «Звезда», пока не завершится проверка давления воздуха в американском сегменте станции, сообщает 20 августа пресс-служба «Роскосмоса».

NASA МКС

По информации Главной оперативной группы управления российского сегмента (ГОГУ РС) МКС, 21 августа члены экипажа орбитальной станции перейдут в российский модуль «Звезда» для того, чтобы провести процедуру контроля давления в модулях американского сегмента.

Весь экипаж МКС будет находиться в российском модуле почти трое суток.

Процедура отражена в бортовой документации и является совместным решением групп управления России и США.

Подчеркивается, что угрозы для жизни и здоровья космонавтов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в американском сегменте МКС была зафиксирована утечка воздуха.