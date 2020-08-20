Москва, 20 августа, 2020, 20:00 — ИА Регнум. Реальная начисленная заработная плата в России в июне 2020 года выросла на 2,6%. Такие данные приводятся в докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В годовом выражении рост реальных зарплат в июне замедлился до 0,6% с майского 1%.

За II квартал 2020 года показатель снизился на 0,1% в годовом выражении, а за первое полугодие — вырос на 2,9%.

Среднемесячная номинальная заработная плата в июне, по оценке Росстата, составила 52 123 рубля, что на 3,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.