Рост реальных зарплат в России в июне замедлился до 0,6%
Москва, 20 августа, 2020, 20:00 — ИА Регнум. Реальная начисленная заработная плата в России в июне 2020 года выросла на 2,6%. Такие данные приводятся в докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Деньги
В годовом выражении рост реальных зарплат в июне замедлился до 0,6% с майского 1%.
За II квартал 2020 года показатель снизился на 0,1% в годовом выражении, а за первое полугодие — вырос на 2,9%.
Среднемесячная номинальная заработная плата в июне, по оценке Росстата, составила 52 123 рубля, что на 3,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.