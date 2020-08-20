Рамалла , 20 августа, 2020, 19:50 — ИА Регнум. Военные Израиля заявили об обстреле позиций предполагаемых террористов на Западном берегу реки Иордан, 20 августа сообщает агентство Reuters.

Israel Defense Forces Израильский солдат

Согласно заявлению военных, «отряд террористов» готовил нападение на транспортные средства на Западном берегу.

По заявлению палестинской стороны, пострадавшие в результате обстрела не являлись террористами. Погиб 16-летний Мохаммад Дамер Хамдан, еще двое человек получили ранения.

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