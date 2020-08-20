Омск, 20 августа, 2020, 19:20 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Омской области опровергло информацию о том, что у оппозиционного блогера Алексея Навального диагностирован отёк мозга. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 20 августа, пресс-служба областного минздрава.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Напомним, что ранее в сети появилась непроверенная информация о том, что у Навального якобы диагностирован отёк мозга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Воздушное судно было экстренно посажено в Омске, где блогера госпитализировали.