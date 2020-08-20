Москва, 20 августа, 2020, 19:21 — ИА Регнум. В ответ на попытки украинских спецслужб проводить силовые операции на территории России властям РФ следует нанести ракетный удар по территории Украины. Об этом 20 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Mil.ru Игорь Коротченко

По его словам, попытку захвата и переправки на Украину гражданина РФ, которую пресекла ФСБ, следует расценивать как террористический акт, организованный украинскими спецслужбами. Оставлять такие вещи без внимания нельзя, уверен эксперт.

«Ещё один такой случай — есть основания, чтобы, предупредив за несколько часов, нанести удар по объектам главного управления разведки Украины», — сказал Коротченко.