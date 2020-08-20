Петрозаводск, 20 августа, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Новый терминал заработал 20 августа в аэропорту Петрозаводска. Первым рейсом прибытия стал самолет из Сочи, а отправления — борт в Симферополь.

Gov.karelia.ru Новый аэротерминал. Петрозаводск

«Это один из наиболее крупных объектов, построенных к юбилею нашей республики по федеральной целевой программе», — сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. По словам губернатора, в новом комплексе аэропорта «Петрозаводск» все обустроено «по самым строгим требованиям».

Терминал занял площадь в 3,7 тыс. кв. метров, что почти вчетверо больше старого, и способен принимать до 300 человек в час. В здании есть семь стоек регистрации, три пункта досмотра, VIP-зона, комната матери и ребенка.

«Чтобы прежде всего обеспечить безопасность и чтобы было комфортно и пассажирам, и сотрудникам аэропорта», — подчеркнул Парфенчиков.

Стоимость нового комплекса превысила 1 млрд рублей. Его сооружали при поддержке федерального центра. Парфенчиков назвал это важным событием для Карелии, которое поможет региону развивать туризм и бизнес.