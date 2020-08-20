Вашингтон, 20 августа, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Бывший советник президента США Дональда ТрампаСтив Бэннон арестован по обвинению в отмывании денег в ходе строительства стены на границе США и Мексики, сообщает 20 августа Financial Times.

thierry ehrmann Стивен Бэннон

По утверждению прокуратуры Нью-Йорка, Бэннон и еще трое подозреваемых организовали схему, по которой обманули несколько сотен тысяч человек, жертвовавших на постройку стены. Через пожертвования было собрано более $25 млн., из которых Бэннон и его сообщники более $1 млн потратили на личные нужды.

В обвинительном заключении также указано, что обвиняемые фальсифицировали договоры и счета для сокрытия своей преступной деятельности.

Бэннону грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, Стив Бэннон в 2017 году занимал должность советника президента США Дональда Трампа.