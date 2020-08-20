Москва, 20 августа, 2020, 18:51 — ИА Регнум. Стоимость жилья в России в среднесрочной перспективе, вероятно, упадёт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Объявление

Комментируя удорожание на 13% с начала года студий и однокомнатных квартир, экономист предположил, что данная тенденция носит временный характер.

«Оглядываясь на кризис 2008 и 1998 годов, рынок недвижимости — самый медленный из всех рынков. Где-то от одного до двух лет должно пройти, прежде чем мы увидим снижение цен на квартиры. Причем не рублевые, а валютные цены. Это очень важно, потому что большинство людей, принимая решение о покупке или продаже квартиры, они сравнивают цены прежде всего в валюте», — сказал Хестанов.