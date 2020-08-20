Майдугури, Нигерия, 20 августа, 2020, 18:39 — ИА Регнум. Не менее 20 членов группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убиты в ходе спецоперации в нигерийском штате Борно, сообщает 20 августа Синьхуа.

Voice of America Нигерийская армия ведёт бой с террористами

Спецоперацию, которая состоялась 17 августа, осуществили военные Нигерии. По месту дислокации экстремистов были нанесены авиаудары.

Удары наносились с вертолётов и самолётов. Как отметили военные, уничтожен логичтический центр террористов.

Накануне, 19 июня, СМИ распространили информацию, что в Борно в ходе спецоперации были уничтожены не менее восьми главарей «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).