Москва, 25 ноября, 2020, 17:11 — ИА Регнум. У рекомендаций Международного валютного фонда, который призвал ЦБ РФ отменить антикризисные послабления для банков, есть определенные плюсы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Продление послаблений чревато накоплением и консервацией проблем банков. Послабления позволили сохранить те банки, которые могли попасть под штрафы (а то и отзыв лицензии) из-за трудностей с выполнением нормативов, — сказал экономист. — Отмена послаблений усложнит банкам выполнение нормативных требований. Некоторые слабые банки не смогут их выполнить и лишатся лицензии. Однако это же сделает оставшиеся на рынке банки более устойчивыми».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд экономистов выступил против отмены послаблений.