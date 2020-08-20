Калуга, 20 августа, 2020, 18:39 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 26 человек за последние сутки, сообщает 20 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Фото: pixabay.com

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Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 759 положительных тестов. 1 тыс. 187 человек находятся на лечении, 6 тыс. 512 человек выздоровели, 60 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (250), в Обнинске (140), в Боровском районе (132), в Людиновском районе (116), в Малоярославецком районе (68) и в Жуковском районе (62).