Тамбов, 20 августа, 2020, 18:30 — ИА Регнум. В Бондарском районе Тамбовской области сельскохозяйственный потребительский кооператив начал производить уникальную гастрономическую фермерскую продукцию, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Перспективу завоевания рынка новыми фруктово-ягодными и овощными продуктами питания высоко оценил губернатор Александр Никитин.

Tambov.gov.ru Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин побывал в Бондарском районе

Сегодня, 20 августа, глава администрации Тамбовской области побывал в Бондарском районе, где ознакомился с реализацией новых проектов. Александр Никитин посетил сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Урожай», который недавно создан в поселке Озерный. Его возглавляет Татьяна Передерий, являющаяся также председателем тамбовской Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). Кооператив занимается переработкой и консервированием фруктов и овощей. Сегодня его членами являются десять фермеров, также насчитывается 14 работников.

Два года назад СХПСК «Урожай», пройдя конкурсный отбор, стал участником государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013−2020 годы. На реализацию своего бизнес-плана по созданию производственного комплекса по переработке овощей, фруктов, ягод кооператив получил грант в размере 30 млн рублей. Это предприятие полного цикла — от посадки овощей и фруктов до их переработки в готовый продукт. Общая стоимость проекта составляет 50 млн рублей.

Пробная партия продукции получила высокую оценку потребителей. Глава региона Александр Никитин, которого интересовала эффективность вложения государственных грантовых средств, после дегустации сказал:

«На этом небольшом, но уникальном производстве сделали ставку на традиции домашней кухни. Поэтому вкус кабачковой икры, грушевого десерта и других фруктово-ягодных новинок — необыкновенный! Я оцениваю это как продукцию премиум-класса. Уверен, что такая качественная продукция найдет свою нишу и будет востребована. Подобные проекты надо тиражировать повсеместно. И фермеры могут воспользоваться программами государственной поддержки».

Он назвал бондарских фермеров из семьи Передерий, которые организовали новое направление сельхозкооперации, — переработку фермерских овощей, ягод и фруктов, — настоящими подвижниками в сельской местности. Ведь они возродили жизнь в глубинке. Здесь сегодня есть не только производство с полусотней рабочих мест, но также парк, стадион и даже своя пожарная дружина.

Татьяна Передерий уверена, что привлекательной жизнь на селе можно сделать, если не только обеспечить людей работой, но и создать условия для досуга, предоставить жилье. Фермеры уже привлекли в свое село пять специалистов из разных уголков страны, предоставив им жилые дома. В кооператив вступила и семья приехавшего этой зимой в Озерный фермера из Голландии, которая недавно уже предоставила для переработки первые овощи.

Мощность перерабатывающего предприятия — 90 тонн продукции в месяц. Ассортимент будет достаточно широкий — повидло фруктовое, пюре яблочное, джемы, конфитюры, соусы. Есть линейка продуктов «фитнес» — низкокалорийные, полезные десерты.

«Используем самое качественное сырье, отвечающее стандартам по вкусовым, эстетическим и гигиеническим качествам. Планируем успешно войти в торговые сети, но будем развивать и собственную интернет-торговлю с доставкой», — рассказала Татьяна Передерий.

Кооператив прорабатывает вопрос по заключению контрактов с хлебозаводами и кондитерскими цехами на поставку своей продукции.